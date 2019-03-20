وزارة الشباب تستقبل وفودا عربية وإفريقية للمشاركة فى ملتقى ذوى الإعاقة

استقبلت وزارة الشباب والرياضة اليوم الأربعاء الوفود العربية والإفريقية المشاركة في الملتقى العربي والإفريقي لفنون ورياضات ذوي الإعاقة الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إطار فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي.

كانت وفود الجزائر، واليمن، وجنوب السودان، ونيجيريا، وبنين، قد وصلت للمشاركة في الملتقى، ومن المتوقع وصول وفود السودان وتونس وزامبيا وفلسطين، والصومال لاحقا.

يتضمن الملتقى مسابقات في الفنون المختلفة وهى الأفلام القصيرة، التصوير الضوئي، الأشغال الفنية، التصوير الزيتي، وورش عمل عن الرياضة وتهذيب السلوك، ودور الفن والسينما في تشكيل عقول ووجدان ذوي الإعاقة.

ويمثل الملتقى منصة لإتاحة الفرصة لذوي الإعاقة للتنافس في الفنون المختلفة التى تشملها مجالات الملتقى على المستوى العربي والإفريقي، كما انه يسلط الضوء على النماذج الناجحة من ذوي الاعاقة ويمنحهم الفرصة الكاملة لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم.

ويهدف الملتقي الي إبراز إبداعات الموهوبين من ذوي الإعاقة ورعايتهم مثل أقرانهم الأسوياء، وتبادل الخبرات بين الشباب العربي والافريقي من ذوي الإعاقة، وزيادة الانتماء وغرس القيم والمثل لديهم، وتحقيق دمجهم مع فئات المجتمع، وإتاحة الفرصة لهم لزيارة بعض المعالم السياحية والأثرية بجمهورية مصر العربية.