تعويض 200 مزارع فى حريق الراشدة بالوادى الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أن هناك لجنة من المحافظة حصرت نحو 200 مزارع بقرية الراشدة، لتعويضهم عقب حريق مزارع النخيل الذي اندلع في أكتوبر الماضي، وأدى إلى تضرر زراعتهم وأراضيهم، لافتا إلى أنه سيتم تعويضهم ماديًا.



ولفت "الزملوط" إلى أنه سيتم قريبًا الإعلان عن الأسماء التي تم إدراجها في تعويضات الأراضي، بالإضافة إلى فتح باب التظلمات لضمان استحقاق جميع المواطنين الذين تضررت أراضيهم من هذا الحريق، وأن هناك لجنه أخرى من الزراعة ستعوض باقي المتضررين من الحريق بنخيل جديد من أجود الأصناف بدلا من الذي احترق في إبريل المقبل.



ويأتي هذا استجابة لجهود نواب الوادي الجديد والتي استمرت قرابة أربعة أشهر من تظلمات واستجوابات بمجلس النواب لإرسال لجنة من وزارة الزراعة لتقدير حجم الخسائر التي لحقت بمزارعين بحريق قرية الراشدة اكتوبر الماضي.



يذكر أن قرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد تعرضت لحريق كبير في أكتوبر الماضي بمزارع النخيل، والتهمت النيران 20 ألف نخلة على مساحة 150 فدانا، وقامت المحافظة عقب الحريق بتنفيذ حزام أمن حول المنازل يشمل إزالة أي نخيل يقع بجوار المساكن بـ100 متر، فضلا عن شق طرق داخل المزارع لتسهيل مهمة دخول عربات الاطفاء والحماية المدنية.