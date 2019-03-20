أجيري يستقر على خوض تدريب أخير غدا بالإسكندرية قبل سفر المنتخب للنيجر

استقر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم خافيير أجيري على أداء لاعبي المنتخب مرانا صباحيا غدا الخميس قبل السفر إلى النيجر.

وكان لاعبو المنتخب أدوا تدريبات بدنية داخل مقر إقامة المنتخب بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية.

يأتي ذلك فيما تغادر بعثة المنتخب الوطني في الثانية ظهر غد إلى عاصمة النيجر "نيامي" على متن طائرة خاصة من مطار برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة النيجر السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا (مصر 2019).