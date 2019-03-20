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سياسي
الأربعاء 20/مارس/2019 - 08:16 م

سحر عتمان: كوتة المرأة تضمن صناعة القرار بعيدا عن الفكر الذكوري

الدكتورة سحر عتمان،
الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب
إسلام نصير
dostor.org/2560093

حذرت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، من الاستجابة للأصوات الداعية إلى إلغاء النص المقترح بتمثيل المرأة في مقاعد البرلمان، أو النزول بالنسبة المقترحة 25%، قائلةً إن الكوتة المخصصة للسيدات في مجلس النواب، ليست منحة أو تكرمًا من أحد، وإنما حق أصيل من حقوق المرأة، بعد أن عانت كثيرًا من الإهمال والتهميش طوال العقود الماضية في ظل الأنظمة والحكومات السابقة، حتى جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي انتصر لها، وأعطى لها مالم يعطيه أي رئيس آخر، إيمانًا منه بدور المرأة وأهميتها في الارتقاء بالمجتمع وبناء مصر.

وقالت النائبة سحر عتمان، في بيان أصدرته منذ قليل: "أتعجب من هذه الأصوات التي تطالب بإلغاء الكوتة المخصصة للمرأة أو النزول بهذه النسبة، في الوقت الذي أثبت فيه المرأة المصرية كفاءتها كوزيرة أو قيادية أو نائبة في البرلمان لاسيما النائبات الذين دخلوا البرلمان كمستقلين، أي بذراعهم وبمجهودهم وتفوقن على الكثير من الرجال".

ولفتت عتمان إلى أنها النائبة الوحيدة الذي نجحت في اقتناص مقعد البرلمان عن دائرة مشتول السوق بالشرقية، بعد منافسة شرسة مع العشرات من المرشحين.

وأكملت عضو البرلمان، أن تحديد الكوتة يضمن للمرأة المصرية تمثيل سياسي في الدولة، ويضمن تواجدها ومشاركتها في صناعة القرار بعيدًا عن الأهواء أو الفكر الذكوري الذي قد يقلص دورها، ولاسيما في المجتمعات التي تسيطر عليها المال والقبليات، ستقف عائقًا أمام المرأة في النزول للمعركة الانتخابية بمفردها.

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