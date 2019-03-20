مدرب الإسماعيلي: نحتاج فترة توقف الدوري لراحة اللاعبين

قال أحمد قناوى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي إن فريق الدراويش كان فى حاجة كبيرة لفترة توقف الدوري لتحقيق العديد من الاهداف ومن بينها اراحة اللاعبين الذى يشعرون بأرهاق شديد نظرا لتوالى المباريات بمسابقتي دوري الأبطال والدوري المحلى خلال الفترة الماضية.

وتتوقف مسابقة الدوري بسبب ارتباط منتخب مصر بأداء مواجهتين أمام النيجر بتصفيات كأس الأمم ومع منتخب نيجيريا ضمن الأجندة الدولية استعدادا لامم افريقيا والتي تستضيفها مصر خلال شهر يونيو المقبل.

وأضاف قناوى في تصريح نقله الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي اليوم الأربعاء ” إلى جانب الراحة التي يحتاجها اللاعبين، نحتاج ايضا إلى تجهيز المصابين من أجل استعادة خدماتهم للمباريات المقبلة، بالاضافة إلى معالجة نقاط الضعف، خاصة وأن الفريق مقبل على خوض سبع مباريات فى غاية الصعوبة بالمسابقة المحلية وسنلعبها جميعا من أجل تحقيق الفوز، سعيا للارتقاء بمركز الفريق فى جدول ترتيب الفرق ببطولة الدوري الممتاز".