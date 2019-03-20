المراقبون الماليون ببريطانيا والاتحاد الأوروبي يعتزمون توقيع اتفاقية تعاون

تعتزم هيئات الرقابة المالية في المملكة المتحدة توقيع صفقة مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي بشأن تبادل المعلومات والتعاون حال البريسكت بدون صفقة.



واتفق المراقبون الماليون في بريطانيا مع الهيئة المصرفية الأوروبية على نموذج بشأن كيفية تعامل المملكة المتحدة مع المنظمين الوطنيين في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الـ27 إذا كان هناك بريكست صعب.



وقال بنك إنجلترا وسلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إنه بعد الاتفاق على النموذج نعتزم التوقيع على مذكرة تفاهم ثنائية مع الهيئة المصرفية الأوروبية المشرفة على المراقبين في أنحاء الاتحاد الأوروبي.



ومن المقرر أن يكون الاتفاق ساري المفعول فقط في حالة عدم وجود صفقة تنظم العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد تنفيذ البريكست.



وتعيش المملكة المتحدة في الوقت الراهن مرحلة حاسمة بشأن البريكست وسط رفض مجلس العموم البريطاني الصفقة المقترحة لتنفيذ عملية الخروج.