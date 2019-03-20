تراجعت مؤشرات الأسهم في بريطانيا 0.40%

تراجعت مؤشرات الأسهم في المملكة المتحدة بنهاية جلسة اليوم؛ وسُجلت خسائر في قطاعات النقل الصناعي، تجارة التجزئة العامة والخدمات المالية.



عند نهاية التداولات في لندن، Investing.com بريطانيا 100 سجل انخفاض عند 0.40%.



من بين الأسهم القيادية اليوم في Investing.com بريطانيا 100 برز سهم DCC plc، الذي ارتفعت قيمته 1.68% أو 110.0 نقطة وبلغ سعره 6675.0 عند الإغلاق. في المقابل، سهم GlaxoSmithKline PLC ‎ واصل ارتفاعه عند 1.42% أو 21.4 نقطة وأغلق عند سعر 1524.6، في حين سهم Hikma Pharmaceuticals PLC زاد 1.04% أو 17.00 نقطة بسعر 1647.50 عند نهاية الجلسة.



أما بالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم Kingfisher PLC منخفضا عند 6.36% أو 15.60 نقطة وتداول عند مستويات 229.70 عند الاغلاق. سهم Royal Mail PLC ‎ تراجع بمقدار 4.83% أو 12.80 نقطة عند سعر 252.40، أما سهم Provident Financial PLC ‎ أغلق على هبوط عند 4.20% أو 23.20 نقطة بسعر 529.20.



عدد الأسهم الأكثر انخفاضًا تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة لندن مع 1272 مقابل 788، في حين 336 بقي دون تغيير.