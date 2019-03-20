تراجع الأسهم الأوروبية بالختام قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي وتطورات البريكست.



وتراجعت أسهم قطاع السيارات بنحو 2.3% لتقود خسائر البورصات الأوروبية مع تكهنات حول رفض الصين تلبية مطالب التجارة للولايات المتحدة.



وعلى صعيد تطورات البريكست، طلبت رئيسة الوزراء البريطانية من الاتحاد الأوروبي تأخير البريكست حتى 30 يونيو المقبل، في الوقت الذي حذرت فيه المفوضية الأوروبية من تأجيل خروج المملكة المتحدة من الكتلة حتى انتخابات البرلمان الأوروبي.



ويترقب المستثمرون في وقت لاحق من اليوم قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة.



كما تتجه الأنظار غدًا إلى بنك إنجلترا الذي يعقد اجتماعه للسياسة النقدية وسط توقعات بتثبيت معدل الفائدة.



وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، ارتفعت أسعار المنازل البريطانية بأدنى وتيرة منذ 2013، فيما تسارع التضخم في المملكة المتحدة خلال فبراير ليرتفع من أدنى مستوى في عامين.



وعند نهاية التعاملات، هبط مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.9% إلى 380.8 نقطة، كما تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.4% عند 7291 نقطة.



أما مؤشر "كاك" الفرنسي فانخفض بنسبة 0.8% عند 5382.6 نقطة، بينما هبط مؤشر "داكس" الألماني بنحو 1.6% عند 11603.8 نقطة.



وبحلول الساعة استقر اليورو أمام الدولار مسجلًا 1.1349 دولار.