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رياضة
الأربعاء 20/مارس/2019 - 07:49 م

تعرف على طريق الزمالك حتى المباراة النهائية في الكونفدرالية الإفريقية

تعرف على طريق الزمالك
حامد عماد
dostor.org/2560072

أوقعت قرعة الدور ربع النهائي فريق الزمالك في مواجهة فريق حسنية أغادير المغربي، في كأس الكونفدرالية الإفريقية، في القرعة التي أقيمت في أحد فنادق الجيزة.
وسيواجه الزمالك فريق حسنية أغادير في مباراة الذهاب يوم 7 أبريل على ملعب حسنية أغادير، بينما تلعب مباراة الإياب على ملعب برج العرب بالأسكندرية يوم 14 أبريل.
وفي حالة صعود الزمالك إلى نصف النهائي فأنه سيقابل الفائز من النجم الساحلي والهلال السوداني، وسيكون لقاء الذهاب في مصر بينما لقاء الإياب مع الخصم.
ومع فرضية وصول الزمالك إلى المباراة النهائية فإنه سيكون المضيف للمباراة النهائية في القاهرة للبطولة.

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