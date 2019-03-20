"الأرصاد": طقس الغد جيد للاحتفال بـ"عيد الأم"

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الغد مائل للدفء على محافظات القاهرة الكبرى، ومائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، موضحًا أن الطقس جيد للاحتفال بـ"عيد الأم".



وأضاف عبد العال في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "تقل الرؤية صباحا بسبب الشبورة المائية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية".