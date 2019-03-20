مصر تفوز بفضية وبرونزية في زوجي السيدات ببطولة أفريقيا للبولينج

فاز منتخب مصر للبولينج بالميداليتين الفضية والبرونزية في منافسات زوجي السيدات في بطولة الأمم الأفريقية للبولينج المقامة حاليا في جوهانسبرج، وذلك بعد صراع شديد مع زوجي جنوب أفريقيا للسيدات على الذهبية والفضية.



وفازت اللاعبتان المصريتان شيرين صالح ومنة سلطان بالميدالية الفضية برصيد 2174 نقطة بعد أن انتزعت لاعبتا جنوب أفريقيا برون وير واوتشولا الميدالية الذهبية في اللحظات الأخيرة برصيد 2260 نقطة على الرغم من تفوق المصريتان طوال المباراة.



واستطاعت المصريتان علياء إسماعيل وسارة جمال الفوز بالميدالية البرونزية برصيد 2150 نقطة بعد تغلبهما بصعوبة على منافستيهما من إثيوبيا.