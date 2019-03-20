أسعار الذهب تهبط عند التسوية مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار الأمريكي ووسط ترقب قرار الفيدرالي بشأن معدل الفائدة.



ويترقب المستثمرون انتهاء اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم ليعلن قراره بشأن معدل الفائدة وسط توقعات أن يبقي عليها عند نفس مستوياتها الحالية دون تغيير.



وفيما يتعلق بالتطورات التجارية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التعريفات الجمركية ضد الصين ستبقى كما هى حتى تمتثل الصين لصفقة تجارية مع واشنطن.



ومن المقرر أن يجري ممثل التجارة ووزير الخزانة في الولايات المتحدة زيارة إلى الصين في الأسبوع المقبل وذلك من أجل بدء جولة جديدة من المباحثات مع نائب رئيس مجلس الدولة هناك.



وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.4% إلى 1301.70 دولار للأوقية.



وتراجع سعر التسليم الفوري المعدن الأصفر بنسبة 0.4% عند 1301.52 دولار للأوقية.



وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1% إلى 96.447.