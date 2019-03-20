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سياسي
الأربعاء 20/مارس/2019 - 07:47 م

"المصريين الأحرار" بمطروح يكرم سيدة معمرة لدورها فى تربية أجيال

المصريين الأحرار
عائشة حسن
dostor.org/2560067

كرم سلطان أبو الشيخ الزعيرى، أمين حزب المصريين الأحرار الحاجة غنية هاشم عبد الوهاب 95 عاما، إحدى السيدات المعمرات بمطروح، لدورها فى تربية أجيال من الأبناء والأحفاد وأبناء الأحفاد الذي يتراوح عددهم ما بين 70 إلى 100 شخص ما بين رجال وسيدات وأطفال.

وقال الزعيرى، خلال حفل تكريم الأمهات المثاليات الذى نظمته أمانة حزب المصريين الأحرار بمقر النادي الاجتماعى بمدينة مرسى مطروح، مساء أمس، بالتعاون مع جمعية مالك لرعاية الأيتام بمطروح، إن الأمهات فى مطروح لهم دور كبير فى تربية النشء خاصة من سكان الصحراء والقرى والنجوع في مطروح وحتى السلوم والذين عاشو حياة صعبة وواجهوا ظروفا قاسية وتحملوا كل هذه التحديات من أجل توفير لقمة العيش وتربية الأبناء ورعايتهم وحرصهم على تعليمهم قدر المستطاع.

ولفت إلى أن المرأة البدوية تقوم بأمور بيتها وترعى أولادها وتعمل فى النسيج وغزل الأصواف من الأغنام الموجودة فى الصحراء وتصنع الكليم والسجاد والحوايا وتقدم كل غالي وثمين من أجل تربية أبنائها وتكد وتكافح بهدف تعليمهم ورعايتهم.

وكرم حزب المصريين الأحرار 20 سيدة من الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء، كما تم توزيع هدايا عينية على 15 من الأيتام.

وأعلن أمين حزب المصريين الأحرار عن رحلة عمرة مقدمة من أمانة الحزب بمطروح وإجراء اقتراع عليها بين الأمهات المثاليات تقديرا من الحزب لجميع أمهات مطروح المثاليات.

"المصريين الأحرار" بمطروح يكرم سيدة معمرة لدورها فى تربية أجيال
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