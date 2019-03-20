فتح باب التسجيل بمعرض الشارقة الدولي للكتاب

أعلن معرض الشارقة الدولى للكتاب، فتح باب التسجيل للناشرين للمشاركة فى فى دورته الثامنة والثلاثون فى شهر أكتوبر المقبل.



وأوضح اتحاد الناشرين المصريين برئاسة الناشر سعيدعبده، فى بيان صحفى، أنه من يرغب من الناشرين المصريين المشاركة فى معرض الشارقة الدولي للكتاب تسجيل بياناته عبر الموقع الرسمي للمعرض.



واختتم معرض الشارقة الدولي للكتاب، فعاليات دورته الـ37 التي انطلقت في 31 أكتوبر الماضي، تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور نخبة من المسؤولين الحكوميين والمثقفين من الإمارات وخارجها، وبمشاركة مميزة من اليابان ضيف شرف المعرض، وعز الدين ميهوبي، وزير الثقافة الجزائري، شخصية العام الثقافية، بـ 2.23 مليون زائر، وأكثر من 2.7 مليار مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

