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الأربعاء 20/مارس/2019 - 07:31 م

الداخلية تكرم أمهات وزوجات شهداء الشرطة بمناسبة عيد الأم (فيديو)

الداخلية تكرم أمهات
dostor.org/2560052

نظم قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، حفلًا لتكريم أمهات وزوجات شهداء الشرطة، في إطار الاحتفالات بعيد الأم بمقر النادي العام لضباط الشرطة بالجزيرة.

وكرمت الوزارة عددًا من أُُسر شهداء الشرطة، وتم نقل تحيات وزير الداخلية لهم، واعتزاز هيئة الشرطة بتضحيات أبنائهم ومواقفهم البطولية وشجاعتهم في أداء واجبهم التي تعبر عن نشأتهم في بيئة مفعمة بالإخلاص والولاء للوطن، وأن حرص الوزارة على دعوتهم في تلك الاحتفالات يأتي تقديرًا وعرفانًا لتضحيات ذويهم وعطائهم.

وشارك في الحفل عدد من القيادات والضباط والفنانين الذين حرصوا على المشاركة بالاحتفال.

يأتي الاحتفال في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف في أحد محاورها لمراعاة البعد الاجتماعي والإنساني لجميع رجال الشرطة وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية بتوفير جميع أوجه الرعاية لأسر أبنائها الأبطال من الشهداء؛ تقديرًا لما قدموه من تضحيات للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

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