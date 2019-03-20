قرعة الكونفدرالية.. الزمالك يصطدم بحسنية أغادير في ربع النهائي

تجريع 220 ألف تلميذ بحملة القضاء على الطفيليات بكفر الشيخ

أعلن الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، عن تجريع 220 ألف تلميذ من تلاميذ المرحلة الابتدائية، في إطار الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية، ضمن المرحلة ...