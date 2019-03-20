القاهرة : الأربعاء 20 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
اقتصاد
الأربعاء 20/مارس/2019 - 07:19 م

ارتفاع مؤشرات الأسهم في المغرب 0.38%

ارتفاع مؤشرات الأسهم
dostor.org/2560027

ارتفعت مؤشرات الأسهم في المغرب بنهاية جلسة اليوم؛ وسُجلت مكاسب في قطاعات التأمين، المؤسسات العامة والأخشاب والورق.

عند نهاية التداولات في الدار البيضاء، مؤشر مازي عائم المغربي زاد بنسبة 0.38%.

من بين الأسهم القيادية اليوم في مؤشر مازي عائم المغربي برز سهم وفا للتأمين، الذي ارتفعت قيمته 8.16% أو 286 نقطة وبلغ سعره 3789 عند الإغلاق. في المقابل، سهم مغرب أوكسجين واصل ارتفاعه عند 5.97% أو 8.20 نقطة وأغلق عند سعر 145.45، في حين سهم Disway SA زاد 4.28% أو 11.50 نقطة بسعر 280.00 عند نهاية الجلسة.

أما بالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم ستروك للصناعة منخفضا عند 9.96% أو 2.39 نقطة وتداول عند مستويات 21.61 عند الاغلاق. سهم الشركة المغاربية للنقديات تراجع بمقدار 8.77% أو 25.00 نقطة عند سعر 260.00، أما سهم Ennakl Automobiles أغلق على هبوط عند 6.59% أو 2.24 نقطة بسعر 31.75.

عدد الأسهم الأكثر ارتفاعًا تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على انخفاض بالتداول في بورصة الدار البيضاء مع 20 مقابل 13، في حين 8 بقي دون تغيير.

سهم ستروك للصناعة هبط لأدنى مستوى قياسي له على الاطلاق، وقد فقد قيمته 9.96% أو 2.39 نقطة عند سعر 21.61. سهم Ennakl Automobiles ‎ هبط لأدنى مستوى قياسي له على الاطلاق، واصل انخفاضه نحو 6.59% أو 2.24 نقطة عند سعر 31.75.

موضوعات متعلقة

ارتفاع مؤشرات بورصة المغرب 0.38% بنهاية التعاملات

ارتفاع أسهم البورصة المغربية بسبب مكاسب الأدوية

ارتفاع مؤشر بورصة المغرب 1.02% بنهاية تعاملات اليوم

تراجعت مؤشر بورصة المغرب 0.14% بنهاية تعاملات اليوم

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

منذ أقل من شهر

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

منذ أقل من شهرين

تقرير يكشف عن أموال مهدرة بالبنك العقاري المصري العربي

منذ أقل من شهرين

الملا: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الألمانية في البحث عن البترول

منذ شهرين

صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

منذ 3 شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

الآن

السيسي يكلف بسرعة إنهاء استعدادات المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحي

الخارجية: تصريحات شكري حول سوريا تم اجتزاؤها

السيسى يوجه بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام

مشاهدة.. بث مباشر مباراة سوريا والعراق بث مباشر اليوم 20/3/2019 بطولة الصداقة الدولية

ads
الأكثر قراءة

يوتيوب HD مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر اليوم | كورة لايف اون لاين | مباشرة الآن في الدوري الانجليزي

شاهد.. هبوط أرضي في الحرفيين وسقوط 7 سيارات

Yalla zamalek يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر yalla shoot أونلاين يوتيوب كورة ستار

يلا شوت - kora online | مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون الدوري المصري | اونلاين مباراة الزمالك

ألبومات الصور

تجريع 220 ألف تلميذ بحملة القضاء على الطفيليات بكفر الشيخ

وكيل صحة أسوان يتفقد فعاليات الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية

رئيس جامعة المنصورة يستقبل مساعد وزير الشباب والرياضة (صور)

منتدى الشباب العربي الأفريقي يكرم رئيس جامعة أسوان والطلاب

رياضة

القرعة توقع الزمالك في مواجهة حسنية أغادير المغربي في ربع نهائي الكونفدرالية

العراق تفوز على سوريا في افتتاح بطولة الصداقة الدولية

غدًا.. الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع بنك المعرفة

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

يوتيوب HD مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر اليوم | كورة لايف اون لاين | مباشرة الآن في الدوري الانجليزي

شاهد.. هبوط أرضي في الحرفيين وسقوط 7 سيارات

Yalla zamalek يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر yalla shoot أونلاين يوتيوب كورة ستار

يلا شوت - kora online | مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون الدوري المصري | اونلاين مباراة الزمالك

كشكول

علوم حاسبات الأعلى للجامعات تتفقد كلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ

رموز الإعلام في ضيافة المهرجان السنوي لمشروعات تخرج النهضة

جامعة كفر الشيخ تناقش "دور المشروعات القومية في التنمية"

جامعة كفر الشيخ تنظم احتفالية "يوم الشعوب"

"المرأة والإنتماء الوطني" ندوة في جامعة كفر الشيخ

الأمصار

وزير الخارجية الفلسطيني: سنساهم بكل امكانياتنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

عازفة موسيقى لا تريد المال في مترو دبي «صور وفيديو»

عائشة بن أحمد تحتفل بالذكرى الـ63 لعيد الاستقلال بتونس

متحدث الخارجية المصرية يوضح حقيقة عودة سوريا للجامعة العربية

فرنسا تحظر 4 جمعيات متطرفة إحداهم تابعة لحزب الله الإرهابي

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

صور لعيد الأم 2019

فنلندا تتصدر مؤشر السعادة العالمي للعام الثاني على التوالي

أجمل الصور عن عيد الأم 2019

الصحة

دراسة: تناول المشروبات الساخنة للغاية يسبب سرطان المريء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎