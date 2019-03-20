ارتفاع مؤشرات الأسهم في المغرب 0.38%

ارتفعت مؤشرات الأسهم في المغرب بنهاية جلسة اليوم؛ وسُجلت مكاسب في قطاعات التأمين، المؤسسات العامة والأخشاب والورق.



عند نهاية التداولات في الدار البيضاء، مؤشر مازي عائم المغربي زاد بنسبة 0.38%.



من بين الأسهم القيادية اليوم في مؤشر مازي عائم المغربي برز سهم وفا للتأمين، الذي ارتفعت قيمته 8.16% أو 286 نقطة وبلغ سعره 3789 عند الإغلاق. في المقابل، سهم مغرب أوكسجين واصل ارتفاعه عند 5.97% أو 8.20 نقطة وأغلق عند سعر 145.45، في حين سهم Disway SA زاد 4.28% أو 11.50 نقطة بسعر 280.00 عند نهاية الجلسة.



أما بالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم ستروك للصناعة منخفضا عند 9.96% أو 2.39 نقطة وتداول عند مستويات 21.61 عند الاغلاق. سهم الشركة المغاربية للنقديات تراجع بمقدار 8.77% أو 25.00 نقطة عند سعر 260.00، أما سهم Ennakl Automobiles أغلق على هبوط عند 6.59% أو 2.24 نقطة بسعر 31.75.



عدد الأسهم الأكثر ارتفاعًا تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على انخفاض بالتداول في بورصة الدار البيضاء مع 20 مقابل 13، في حين 8 بقي دون تغيير.



سهم ستروك للصناعة هبط لأدنى مستوى قياسي له على الاطلاق، وقد فقد قيمته 9.96% أو 2.39 نقطة عند سعر 21.61. سهم Ennakl Automobiles ‎ هبط لأدنى مستوى قياسي له على الاطلاق، واصل انخفاضه نحو 6.59% أو 2.24 نقطة عند سعر 31.75.