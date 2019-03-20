نائب رئيس اليمن يبحث مع السفير الأمريكي أوضاع البلاد

بحث نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأربعاء، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر الأوضاع والتطورات على الساحة.

وأشاد نائب الرئيس اليمني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - بالجهود الكبيرة من قبل قيادة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في إطار الدول دائمة العضوية والدول الراعية للسلام ومواقفهم الواضحة في دعم الشرعية اليمنية والرافضة للمشاريع التخريبية في اليمن والمنطقة.

وأكد نائب الرئيس خلال اللقاء أن الشرعية قدمت الكثير من التنازلات في سبيل إنجاح اتفاق السويد، فيما قوبلت تلك التنازلات بتعنت ورفض مليشيات الحوثي، وأن صمت المجتمع الدولي شجع الحوثيين على استمرار تعنتهم واستهتارهم بكل الجهود المبذولة في إحلال السلام.

وأشار إلى الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات منذ بداية انقلابها على الشرعية والتي كان آخرها الحرب الغاشمة والإبادة الجماعية لأبناء منطقة حجور كشر بمحافظة حجة وما مارسته من قتل وتدمير وتفجير منازل المواطنين وتشريد السكان وضرب الصواريخ البالستية على المدنيين والنساء والأطفال وتهجير المديرية بكاملها.

من جانبه، أكد السفير الأمريكي استمرار بلاده في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني وتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.