live ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري..(بث مباشر) يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك اليوم HD

ينقل لكم "الفجر" بثًا مباشرًا، لمباراة الزمالك الزمالك مع المقاولون العرب في تمام السابعة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الجولة 25 من الدوري الممتاز.

live ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري..(بث مباشر) يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك اليوم HD



ويسعى الفريق الأبيض في مباراة اليوم للابتعاد بصدارة جدول الدوري قبل مباراة الأهلي في القمة المقرر لها 30 مارس الجاري.

live ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري..(بث مباشر) يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك اليوم HD



ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول الدوري برصيد 52 نقطة ، بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي الوصيف مع العلم عن الأهلي لعب مباراة واحدة أكثر من الزمالك.

live ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري..(بث مباشر) يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك اليوم HD

ويدخل الزمالك مباراة اليوم بقيادة مدربه كريستيان جروس، بمعنويات مرتفعة بعد التأهل لربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية يوم الأحد الماضي بعد التعادل مع نصر حسين داي.

live ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري..(بث مباشر) يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك اليوم HD



ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم خالد بو طيب لانضمامه للمنتخب المغربي، و محمد إبراهيم وإبراهيم حسن لأسباب فنية، و أحمد مدبولي ومحمد حسن، بالإضافة إلى عمر صلاح ومحمد عبد السلام لانضمامها للمنتخب الأوليمبي.

live ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري..(بث مباشر) يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك اليوم HD



أما المقاولون الذي يقدم أداء طيبًا تحت قيادة مدربه عماد النحاس فيسعى لاقتحام المربع الذهبي ، حيث يحتل المركز السادس برصيد 34 جمعها من 24 مباراة خاضها.

live ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري..(بث مباشر) يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك اليوم HD



وكان مجلس إدارة المقاولون قد رصد مكافآت للاعبي الفريق في حالة الفوز على الزمالك اليوم و الاقتراب من المربع الذهبي من أجل المشاركة في البطولات الافريقية.