الداخلية النمساوية: 30 إرهابيا في داعش يحملون جنسية بلادنا بسوريا

قالت وزارة الداخلية النمساوية، إن 30 فردًا بتنظيم (داعش) الإرهابي يحملون الجنسية النمساوية، ولا زالوا حتى الآن في مناطق الحرب في سوريا.

وأوضح تقرير لمكتب مكافحة الإرهاب في الوزارة اليوم الأربعاء أنه جارٍ مراقبة ومتابعة تلك العناصر، وجمع المعلومات الضرورية عنهم؛ لمنع عودتهم إلى النمسا مرة أخرى.

وأشار التقرير إلى أن القبض مؤخرا على إرهابي نمساوي في سوريا من أصول تركية ويدعى "آزاد ج." (27 عاما) أثار ضجة كبيرة حول السياسة الداخلية النمساوية في مكافحة الإرهاب.

ونوّه التقرير بأن المقاتل النمساوي قال -في رسالة مصورة بعد اعتقال القوات الكردية له في شرق سوريا- إنه يشعر بالندم، معبرا عن أمله في أن يُعامل بشكل إنساني.

وبيَّن التقرير أن نحو 10 من هؤلاء المقاتلين الـ30 ينحدرون من أصول تركية وتونسية، كما أن 6 مقاتلين كانوا يقيمون في العاصمة فيينا.