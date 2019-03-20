العراق تفوز على سوريا في افتتاح بطولة الصداقة الدولية

فاز المنتخب العراقي على ضيفه السوري 1 صفر اليوم الأربعاء، وذلك في افتتاح مباريات بطولة الصداقة الدولية لكرة القدم، والمقامة في العراق خلال فترة التوقف الدولي الجاري.

وسجل جاستين ميرام لاعب وسط المنتخب العراقي، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 من زمن اللقاء الذي أقيم في ملعب "البصرة الدولي".

وحققت العراق أول ثلاث نقاط لها في البطولة، فيما تبقى سوريا بدون رصيد من النقاط، في انتظار مباراتها مع الأردن التي تشارك مع المنتخبين في المسابقة السبت المقبل.

وتختتم منافسات البطولة يوم الثلاثاء المقبل، بمواجهة بين العراق والأردن على ملعب "البصرة الدولي" الذي يستضيف مباريات المسابقة.