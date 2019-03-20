فورد تعتزم بناء مصنع في ميتشجان للسيارات ذاتية القيادة

أعلنت شركة "فورد" خططها لإنشاء مصنع في ولاية ميتشجان الأمريكية للسيارات ذاتية القيادة، في إطار قيام الشركة بإعادة تنظيم بعض مصانعها للتركيز على إطلاق مجموعتها المستقبلية من السيارات ذاتية القيادة والكهربية.



وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن المصنع الجديد جزء من استثمار حوالي 900 مليون دولار في مكان تواجدها جنوب شرق ميتشجان، وتستهدف 900 وظيفة جديدة بحلول عام 2023.



وذكرت الشركة أن المصنع الجديد المقرر افتتاحه خلال العامين المقبلين سينتج موديلات هجينة جديدة، مع إضافة تكنولوجيا القيادة الذاتية وتصميمات داخلية فريدة من نوعها.



ومن جانبه، قال "جو هينريش" رئيس العمليات العالمية للشركة: "لقد ألقينا نظرة جديدة على معدلات نمو المركبات الكهربية، ونعلم أننا بحاجة إلى حماية الطاقة الإنتاجية الإضافية بالنظر إلى خططنا المتسارعة للسيارات الكهربية بالكامل".



وأضافت الشركة: أنها تسعى لزيادة الطاقة الإنتاجية في مصنع "فلات روك" في ميتشجان بما في ذلك الجيل التالي من السيارات الكهربائية بالكامل، والتي تهدف إلى استثمار أكثر من 850 مليون دولار حتى عام 2023.



وتراجع سهم "فورد" بنحو 2.4% إلى 8.50 دولار.