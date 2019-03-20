بداية المباراة.. مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر 20/3/2019 الدوري المصري يلا شوت كورة ستار لايف ومباشر

بث مباشر مباراة الزمالك والمقاولن العرب، في إطار المواجهة المؤحلة للجولة 25 من منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على ملعب “بترو سبورت” اليوم الأربعاء 20-3-2019.





موعد بث مباشر مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري









ينطلق البث المباشر لمواجهة الزمالك أمام ذئاب الجبل، في السابعة من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت الإمارات.





وتنقل قنوات أون سبورت On SPORT والنيل الرياضية Nile SPORT إذاعة مباراة الزمالك أمام المقاولن العرب اليوم على أن يكون مع التعليق الصوتي أيمن الكاشف.





يأمل السويسر كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك العودة مجددا للسيطرة على مجريات أحداث الدوري، عقب التأهل إلى دور ربع نهائي الكونفدرالية الافريقية.





ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه الغريم التقليدي الأهلي، حيث يسعى الزمالك لتعزيز صدارته على حساب المقاولون العرب اليوم.



