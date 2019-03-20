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الأربعاء 20/مارس/2019 - 07:08 م

الأمم المتحدة: مؤتمر وطني في ليبيا خلال أيام لتحديد موعد الانتخابات

غسان سلامة
غسان سلامة
محمد عمر
dostor.org/2559997

كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، عن عقد الملتقى الوطني الليبي يومي 14 و15 أبريل المقبل في ليبيا، لوضع تسوية سياسية للأزمة في ليبيا.

وحذر سلامة مجلس الأمن الدولي في إحاطته الدورية التي قدمها اليوم عبر الدائرة التليفزيونية المغلقة من مقر البعثة الأممية في طرابلس من اندلاع قريب للنزاع في ليبيا إذا أخفق الحل السياسي، وذلك وفق بوابة "الوسط" الليبية.

وكشف سلامة عن أن البعثة التي يقودها تتواصل بشكل مستمر مع عدد من الدول والمنظمات الإقليمية بما في ذلك جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوربي للمساعدة في تسوية الأزمة الليبية.

وقال سلامة إن البعثة تعمل الآن، وقبل انعقاد الملتقى الوطني، مع العديد من الاطراف بغية ضمان أوسع مشاركة ممكنة في العملية السياسية، مشيرا إلى وجود قوى متنفذة تستفيد ماديًا من حالة الفوضى والانقسام السائدة في البلاد ولذا فإنها تعزف عن العمل باتجاه التوحيد.

وأضاف سلامة: "مالم يتم اغتنام الفرصة التي يتيحها الملتقى الوطني لن يتبقى سوى خيارين محتملين، ألا وهما إطالة حالة الجمود أو اندلاع النزاع، وربما أيضًا تؤدي حالة الجمود هذه في النهاية الى نزاع محتوم".

واعتبر المبعوث الأممي أن الملتقى الوطني يشكل فرصة حاسمة لجميع الأطراف لوضع خلافاتهم جانبًا في سبيل إعلاء مصلحة البلاد وتوحيد صفوفهم وتجنب الحرب واختيار طريق السلام والازدهار.

وكشف سلامة عن أن الملتقى الوطني سيرسم خارطة طريق لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال انتخابات برلمانية تتزامن مع أخرى رئاسية، أو من خلال انتخابات تتم على مراحل.

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