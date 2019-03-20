انطلاق مؤتمر دولي في نواكشوط لمواجهة التطرف

انطلقت، اليوم الأربعاء، بقصر المؤتمرات في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أعمال مؤتمر علمي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية، تحت عنوان "الأمة الإسلامية في مواجهة تيارات التطرف وخطاب الكراهية".

وقالت الوزارة - في بيان - إن هذا اللقاء الفكري، الذي يستمر يومين، يضم عشرات الوفود ويتناول عدة محاور من بينها وحدة الأمة الإسلامية في مواجهة التطرف، والإسلام وقيم التسامح، والمؤسسات الحاضنة للإسلام ودورها في تحصين المجتمع من التطرف، وخطاب الكراهية وآثاره السلبية على الأمة.

وأكد رئيس الوزراء الموريتاني المهندس محمد سالم ولد بشير، أن اختيار موضوع هذا الملتقى نابع من إدراك عميق لدقة اللحظة التاريخية التي تمر بها أمتنا الإسلامية اليوم، وما يكتنفها من مخاطر تهدد وحدتنا بشكل غير مسبوق، وتزعزع الثقة في أهليتنا لمواصلة النهوض بالدور الريادي في ترسيخ قيم الإسلام الناصعة وفي بناء وتطوير الحضارة الإنسانية.

من جانبه، أكد وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني أحمد ولد أهل داوود، أن هذا اللقاء ينعقد في ظرف انتشرت فيه تيارات الانحراف الفكري والتشدد المذهبي والتعصب العقائدي، وعلت أصوات تسعى إلى إثارة الكراهية بين مكونات الأمة، مستهدفة بخطاباتها فئة الشباب ومستغلة وسائط تكنولوجية حديثة.