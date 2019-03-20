رئيس الوزراء يشيد بتنظيم ملتقى الشباب العربي الإفريقي

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمستوى تنظيم ملتقى الشباب العربي الإفريقي، مُعربًا عن سعادته لما حققه الملتقى من ردود فعل كلها إيجابية، لافتًا إلى أن مدينة أسوان كانت على أعلى مستوى بعد أعمال التطوير التي تمت بها، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال أعمال التطوير والتجميل في كافة المحافظات.



جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي عقد لمناقشة واستعراض عددٍ من الملفات الحيوية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات التنموية والخدمية.



وأشاد رئيس الوزراء بالتوصية الخاصة بإقامة السوق العربية الإفريقية المشتركة، وصندوق تطوير مشروعات البنية التحتية، مؤكدًا أن تلك التوصيات سوف تُسهم في تعزيز الاندماج القاريّ، وتحقيق الربط بين الدول العربية والإفريقية، بما يعودُ بالنفع على الجانبين.



وأكد مدبولي أهمية المُقترح الخاص بإنشاء آلية عربية إفريقية لمكافحة الإرهاب، في ظل ما يعانيه العالم من انتشارٍ للأفكار المُطرفة والتنظيمات الإرهابية.



ووجّه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تحت إشراف وزارة الخارجية؛ لبحث الخطوات التنفيذية الكفيلة بوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ.



وفيما يتعلق بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام وزارة الصحة بالتنسيق مع جميع الأجهزة والمؤسسات المعنيّة بالدولة على تنفيذ إطلاق مبادرة مصرية؛ من أجل القضاء على فيروس "سي" للضيوف المقيمين في مصر، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه عقد اجتماعا أمس، مع وزيرة الصحة؛ لاستعراض خطة تنفيذ مبادرة الرئيس لعلاج مليون مواطن إفريقي من فيروس "سي"، وكذا إجراء الفحص والعلاج من فيروس "سي" للأخوة الضيوف المقيمين في مصر.



وخلال اجتماع مجلس الوزراء أيضا، أشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن وكالات الأنباء الدولية أعلنت، اليوم، عن فوز مشروع الطاقة الشمسية بأسوان "بنبان" بجائزة أكثر مشروع تميزًا في مجال الطاقة على مستوى العالم.

وأشاد رئيس الوزراء بحصول مصر على هذه الجائزة، مؤكدًا أن مصر تُحرز تقدمًا ملحوظًا في مشروعات البنية الأساسية.

ونوّه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الاجتماع، إلى أن مسئولي البنك الدولي أكدوا أن مشروع تطوير التعليم في مصر يُعد من أهم المشروعات التي موّلها البنك على مستوى العالم.