مانشستر سيتي يقترب من ضم ساؤول نيجيز

يضع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اللمسات النهائية على صفقة انضمام لاعب خط الوسط الإسباني ساؤول نيجيز من أتلتيكو مدريد.

وذكرت شبكة (إي إس بي إن) الأمريكية اليوم أن المدير الفني للسيتي بيب جوارديولا يريد التعاقد مع ساؤول (24 عاما) ليكون بديلا لمدة طويلة للبرازيلي فيرناندينيو (33 عاما) كركيزة أساسية في وسط الملعب.

وأوضحت الشبكة أن الأتلتي حدد 120 مليون جنيه استرليني للاستغناء عن ساؤول، لكنه من الممكن أن يقتنع بنحو 80 مليون استرليني من أجل بيع اللاعب، خاصة أن النادي الإسباني يريد الاستفادة من نجومه الكبار لجمع الأموال هذا الصيف، بعد الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي.

