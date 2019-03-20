السفارة الأمريكية تتشح بالأزرق احتفالا باليوم العالمي للمياه.. الجمعة

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة أنها ستتشح باللون الأزرق في تمام الساعة 6.30 مساءً بعد غد الجمعة فى اطار الاحتفال باليوم العالمي للمياه الموافق 22 مارس فى خطوة تهدف لإلقاء الضوء على شراكة الولايات المتحدة مع مصر لمواجهة التحدي العالمي لندرة المياه.



وأكدت السفارة الامريكية فى بيان لها اليوم أن نهر النيل منح الفرصة لميلاد الإنجازات الرائعة للحضارة المصرية القديمة والحديثة، ويستمر النهر إلى اليوم في الحفاظ على المزارع والمصانع التي تُعد أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في مصر.



وأشارت الى أن نهر النيل يوفر 97 في المائة من موارد المياه الطبيعية المحلية في مصر، فيما يعيش 95 في المائة من سكان مصر الحديثة البالغ تعدادهم 100 مليون نسمه بالقرب من النهر.

وأوضحت السفارة أن الولايات المتحدة استثمرت على مدار العقود الأربعة الماضية أكثر من ثلاثة مليارات ونصف مليار دولار بالشراكة مع الحكومة المصرية لتوفير مياه نظيفة وخدمات صرف صحي للمصريين.

وتعمل مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حاليًا على تحسين الوصول إلى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في صعيد مصر وشمال سيناء، كما تدعم جهود حكومة جمهورية مصر العربية في تحسين الخدمات واستدامتها والجهود المبذوله لرفع مستويات الوعي والالتزام بجودة المياه وصحة الشواطىء.

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للمياه الموافق 22 مارس سنويًا بدأ منذ عام 1993 حينما اختارت الجمعية العامة للأمم المتحده هذا اليوم لتأكيد أهمية الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبه.

وسوف يكون عنوان الاحتفال بيوم المياه العالمي هذا العام هو "لن نتخلى عن أحد".

وأوضحت السفارة أن الولايات المتحدة تتطلع إلى عالم يتمتع بالأمن المائي، حيث يتمتع الناس والدول بالمياه النظيفه والآمنه التي يحتاجون إليها ليكونوا أصحاء ومزدهرين وأقوياء.