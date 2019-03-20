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سياسي
الأربعاء 20/مارس/2019 - 05:52 م

مجلس النواب يستأنف جلساته العامة.. الأحد

مجلس النواب يستأنف
أ ش أ
dostor.org/2559856

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، الأحد المقبل، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وتتضمن الجلسة عددا من طلبات المناقشة العامة، وأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

ويستكمل المجلس مناقشة إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، كما يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.

ويواصل المجلس جلساته الإثنين، مناقشة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من عدد من النواب، ومناقشة تقارير لجنة الخطة والموازنة، عن: استمرار نظر التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2017 2018، ومشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20172018، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 20172018، (وعددها 48 مشروعًا)، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 20172018، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 20172018.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والطاقة والبيئة والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وحقوق الإنسان والشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بشـأن إطـار الـدعـم المـوحد 2017 – 2020، المـوقعـة فـي القـاهـرة بتـاريخ 29 10 2017، والخطـابـات المتبــادلة المُكمــلة لهــا المـوقعــة فــي بـروكســل بتــاريخــي 17 10 2018 و30 10 2018.
وتناقش الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون العربية والدفاع والأمن القومى والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 67 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون في المسائل الجمركية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين،والموقعة في المنامة بتاريخ 11 11 2018.. وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثرة والحيوانية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 85 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر – برنامج إعادة تأهيل المصرف) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 69 مليون يورو، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8 12 2018.
وكما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والزراعة والرى والأمن الغــذائى والثروة الحيوانية عن قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 86 لسنة 2019 بشأن الموافقة علـى اتفـاقية قرض إضـافي لتمـويل مشـروع إنشــاء منظـومـة ميـاه مصرف بحر البقر وتعديل اتفـاقية القـرض المعقـودة بتـاريخ 12 7 2018 بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 25 مليون دينار كويتي، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8 12 2018.. وتقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه بحر في محافظة جنوب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 15 مليون دينار كويتي، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8 12 2018.. وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 42 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 9 12 2018.
كما يواصل المجلس جلساته العامة يوم الثلاثاء استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدولي أعمال الجلستين السابقتين.

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