فرنسا تنفي تعليق التأشيرات للجزائريين

نفت السفارة الفرنسية في الجزائر، اليوم، تعليق التأشيرات للجزائريين، نافية أي إشاعات تم تداولها في هذا الشأن.



وقالت السفارة في بيان اليوم، إن القنصل العام الفرنسي في الجزائر ينفي نفيا قاطعا كل الإدعات والإشاعات بخصوص الفيزا الممنوحة للجزائرين، وفق قناة "النهار" الجزائرية.



وأضاف البيان: "ردا على المعلومات الكاذبة والغريبة، ينكر القنصل العام لفرنسا بالجزائر الإدعاءات الموجهة إليه، ويؤكد أن القنصليات العامة في العاصمة ووهران وعنابة لم تعلق إصدار التأشيرات للجزائريين".



وأعلنت فرنسا عدم تدخلها في الشأن الجزائري، إثر الاحتجاجات التي تضرب البلاد اعتراضا على قرارات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بتأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء حوار وطني ووضع مشروع دستور جديد.