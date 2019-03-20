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الأربعاء 20/مارس/2019 - 05:45 م

أمريكا تمنح العراق إعفاء 90 يوما لشراء الطاقة من إيران

أمريكا تمنح العراق
dostor.org/2559848

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة منحت العراق إعفاء من العقوبات مدته 90 يوما لشراء واردات الطاقة من إيران، في أحدث تمديد يسمح لبغداد بمواصلة استيراد الغاز الإيراني الضروري لإنتاج الكهرباء.

وأضاف المسؤول أن الإعفاء منح يوم الثلاثاء وكان الاعفاء السابق للعراق من العقوبات الأمريكية على إيران قد منح في الحادي والعشرين من ديسمبر.
وأعادت إدارة ترامب فرض عقوبات على صادرات الطاقة الإيرانية في نوفمبر، عازية ذلك إلى برنامج طهران النووي وتدخلها في الشرق الأوسط، لكنها منحت إعفاءات لعدد من المشترين لتلبية حاجات المستهلكين من الطاقة.
وقال المسؤول بوزارة الخارجية الذي طلب عدم ذكر اسمه "في حين أن هذا الإعفاء يستهدف مساعدة العراق في تخفيف نقص في الطاقة، فإننا نواصل مناقشة عقوباتنا المرتبطة بإيران مع شركائنا في العراق".
ويعتمد العراق بشدة على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته للكهرباء، ويستورد حوالي 1.5 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا عبر خطوط أنابيب في جنوب وشرق البلاد.
وقال المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية "نحن نواصل أيضا العمل مع العراق لإنهاء اعتماده على الغاز الطبيعي والكهرباء الإيرانيين وزيادة استقلاله في مجال الطاقة".
وتقول واشنطن إنها ترغب في تقليص النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، بما في ذلك في العراق، حيث تملك إيران نفوذا واسعا على الصعيدين السياسي والتجاري.

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