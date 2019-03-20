البرلمان البريطاني يعقد جلسة طارئة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي

قال رئيس البرلمان البريطاني جون بيركو، إن البرلمان سيعقد جلسة طارئة اليوم الأربعاء بشأن قرار رئيسة الوزراء تيريزا ماي طلب تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر.

وقال كير ستارمر المتحدث باسم حزب العمال البريطاني المعارض بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي والذي طلب عقد الجلسة إن من الضروري أن يبحث البرلمان بنود التمديد المقترح لفترة التفاوض بشأن الخروج بموجب المادة 50.

وأضاف رئيس البرلمان إن الجلسة ستبدأ خلال وقت قصير وقد تستمر نحو ثلاث ساعات.