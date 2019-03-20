القاهرة : الأربعاء 20 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
محافظات
الأربعاء 20/مارس/2019 - 05:40 م

محافظ القاهرة يكرم ٣٤ أمًا مثالية

اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
أ ش أ
dostor.org/2559840

كرم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، في احتفالية كبرى أقامتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي 34 من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة والديوان العام والأحياء والمديريات التابعة لها.
وأكد اللواء خالد عبد العال أن تكريم الأمهات المثاليات يأتي كنوع من العرفان بالجميل بما قدمنه لأسرهن وللمجتمع وضربن المثل للتضحية والعطاء ونكران الذات، كما قدم الشكر لكل أم وزوجة وابنة شهيد ضحت وتحملت ألم فراق الأحباء من أجل الوطن، مشيرا إلى أن هذا الاحتفال بمثابة تكريم رمزي لكل من ساهم في تدعيم الأسرة والحفاظ علي كيانها باعتبارها العنصر الأساسي في تكوين المجتمعات ودليلًا على تحضره وعاملًا أساسيا في تقدمه.
شمل الحفل تكريم نوال جاد حسن عبد الرحيم الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة القاهرة، رضا خالد عبد العزيز حجازي الأم المثالية الأولى ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظة، لبنى إبراهيم علي محمد الأم المثالية الأولى على مستوى القوات المسلحة، وكل من هويدا شاكر فرنسيس حنا، كريمة خليل حسن، فتحية محمد حسين، وفاء سعيد من الأمهات المثاليات على مستوى ديوان عام المحافظة، وحصل كل من الأمهات المثاليات الأوائل على شهادة تقدير وهدايا عينية مقدمة من عدد من الجمعيات الأهلية والشركات، إلى جانب تكريم 29 أمًا مثالية تم اختيارهن من قبل الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
شهد الحفل نواب المحافظ، محمد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي، عز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وعدد من قيادات المحافظة والمجتمع الأهلي.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية

منذ أقل من شهر

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

منذ أقل من شهرين

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس لجلسة 31 يناير

منذ أكثر من شهرين

وكيل تعليم دمياط يفعل برنامج "المعلمون أولا"

منذ 4 شهر

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

منذ 4 شهر

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

الآن

هالة زايد: تقديم الخدمة العلاجية بالمجان لـ71 ألف مواطن ضمن "حياة كريمة"

كلام نهائي.. الزمالك يتراجع عن تهديده بعدم إذاعة القمة

عبدالمحسن سلامة يطالب بتفعيل دور السلطة الرابعة.. وعبدالعال: الصحافة سلطة شعبية

كلوب: صلاح سينهى صيامه التهديفى فى المباريات الأخيرة مع ليفربول

ads
الأكثر قراءة

شاهد.. هبوط أرضي في الحرفيين وسقوط 7 سيارات

live hd 7 بث مباشر قرعة دورى أبطال أفريقيا والكونفيدرالية اليوم bein sport | on sport

تحقيقات "مذبحة أوسيم" تستغرق 28 ساعة.. قوة الشرطة والشهود يروون التفاصيل.. صور

موعد إذاعة قرعة دورى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية 2019 اليوم

ألبومات الصور

شاروبيم يعقد اجتماعا مع الشركة الفرنسية المنفذة لمترو الأنفاق

انطلاق فعاليات "نعم مصر" بمطروح

بالصور.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" فى أسوان

"مياه الشرب" تجري استطلاعًا لبحث شكاوى أهالي الإسكندرية

رياضة

سيدات طائرة الصيد يخسر أمام ريفينيو الرواندي ببطولة أفريقيا

مانشستر سيتي يقترب من ضم ساؤول نيجيز

موراتا: هزيمة واحدة في دوري الأبطال ليست كافية لانتقاد سيميوني

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

شاهد.. هبوط أرضي في الحرفيين وسقوط 7 سيارات

live hd 7 بث مباشر قرعة دورى أبطال أفريقيا والكونفيدرالية اليوم bein sport | on sport

تحقيقات "مذبحة أوسيم" تستغرق 28 ساعة.. قوة الشرطة والشهود يروون التفاصيل.. صور

موعد إذاعة قرعة دورى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية 2019 اليوم

كشكول

تعرف على موعد افتتاح مركز اللغات لطلاب المعاهد الأزهرية بالصعيد

أستاذ سموم بـ"قصر العيني": قرار تحليل المخدرات للموظفين تأخر 10 سنوات

تدريس دور مجلس الشعب لطلاب الابتدائية الأزهرية

القليوبية تتعاقد مع 316 معلما وتبدأ برامج تدريبية لصقل مهاراتهم

إطلاق 30 روضة أزهرية بـ"أسيوط" خلال عام واحد

الأمصار

عائشة بن أحمد تحتفل بالذكرى الـ63 لعيد الاستقلال بتونس

متحدث الخارجية المصرية يوضح حقيقة عودة سوريا للجامعة العربية

فرنسا تحظر 4 جمعيات متطرفة إحداهم تابعة لحزب الله الإرهابي

أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية إسبانيا الأوضاع في الشرق الأوسط

بريطانيا تطالب بتأجيل "البريكست".. وتحدد موعدا جديدا

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

صور لعيد الأم 2019

فنلندا تتصدر مؤشر السعادة العالمي للعام الثاني على التوالي

أجمل الصور عن عيد الأم 2019

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

دراسة: تناول المشروبات الساخنة للغاية يسبب سرطان المريء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎