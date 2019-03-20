منسق الحزب الحاكم بالجزائر: نساند الحراك الشعبي

أعرب معاذ بوشارب، منسق هيئة حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، الذي يقود الائتلاف الحاكم، عن مساندة الحزب للحراك الشعبي بالشارع الجزائري.

وقال منسق إدارة الحزب الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في كلمته خلال اجتماع لأمناء الحزب بالولايات إن "حزب جبهة التحرير الوطني يساند مساندة مطلقة الحراك الشعبي؛ لأن قيمه الثابتة كان دائما مصدرها الشعب الذي طالب بالتغيير وقالها رئيس الجهورية رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة بصراحة أنه ذاهب لتغيير النظام وبناء جمهورية جديدة تتفاعل فيها جميع القوى الحية للبلاد".

وأكد أن السيادة الشعبية كانت دائما أساس نظام الحكم بالجزائر والتي تجسدت في شعار من الشعب وإلى الشعب، داعيا إلى ضرورة العمل بإخلاص والجلوس معا لطاولة حوار واحدة للوصول إلى الأهداف المرجوة وفق خريطة طريق واضحة لبناء جزائر جديدة لا تهمش ولا تقصي أحدا".

وقال إن "الشعب الجزائري الذي قهر بالأمس الاستعمار الفرنسي المدعوم بقوات الحلف الأطلسي، قادر اليوم في هذه المحطة المفصلية على الخروج من الأزمة".

وانتقد بوشارب "بعض الأشخاص الذين يحاولون إلصاق المساوئ والتهم بحزب جبهة التحرير الوطني"، موضحا أن الجهاز التنفيذي لم يكن بيد الحزب.