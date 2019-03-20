مدرب "صربيا": ماتيتش لن يكون متواجدا في مبارتي ألمانيا والبرتغال

أوضح ملادين كرستايتش المدير الفني لمنتخب صربيا أن نيمانيا ماتيتش لاعب خط وسط مانشستر يونايتد لن يكون متواجدًا ضمن صفوف المنتخب خلال مباراتي ألمانيا والبرتغال.

ونشر موقع يونايتد تصريحات مدرب صربيا اليوم الأربعاء، والتي قال فيها إن "ماتيتش لن يلعب في فولفسبورج أو لشبونة".

وأضاف أنه لعب في المباراة الأخيرة لفريقه، ولكنه لم يستطع أن يكمل المباراة لنهايتها.

وغاب ماتيتش 4 مباريات ليونايتد، وهي ليفربول وكريستال بالاس وساوثامبتون وباريس سان جيرمان ولكنه عاد للتشكيل الأساسي بالدوري أمام رسنال، كما لعب ماتيتش 86 دقيقة السبت الماضي أمام وولفرهامبتون بربع نهائي كأس الاتحاد، قبل أن يستبدل.