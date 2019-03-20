kora online بث مباشر مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم الأربعاء 20/3/2019 فى الدورى المصري
بث مباشر مباراة الزمالك والمقاولون
العرب اليوم الأربعاء 20/3/2019 ضمن مباريات الدوري المصري مشاهدة مباراة الزمالك Vs المقاولون العرب kora online
موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب والقنوات الناقلة بث مباشر
تذيع قناتى ON Sport 1 + Nile Sport بث مباشر مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم والتى تقام على ستاد المقاولون
العرب بتعليق أيمن الكاشف (ON) + محمد عفيفي (Nile)
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كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك
والمقاولون العرب اليوم بث مباشر
8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
7:00 مساءاً بتوقيت مصر .
7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
7:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
8:00 مساءاً بتوقيت العراق .
7:00 مساءاً بتوقيت السودان .
8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
6:00 مساءاً بتوقيت تونس .
6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
8:00 مساءاً بتوقيت قطر.
5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
5:00 مساءاً بتوقيت جرينتش GMT
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