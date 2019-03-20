مقترح بتعيين رئيس الجمهورية مدى الحياة بمجلس الشورى بعد تركه منصبه

اقترح الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، باستحداث نص دستورى ينص على أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يقبل تعيينه فى مجلس الشورى مدى الحياة بعد تركه منصب رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن هذا النظام معمول به فى بعض دول العالم ومنها تشيلى.



وأضاف عبد الفتاح، خلال جلسة الحوار المجتمعى المُنعقدة اليوم بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة مشروع تعديل الدستور، أنه يجب أخذ رأى مجلس الشيوخ فى كل ما يُعرض على مجلس النواب من مشروعات قوانين واتفاقيات دولية.



