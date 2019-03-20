تشكيل الزمالك المتوقع في مباراته اليوم ضد المقاولون العرب

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره اليوم الأربعاء، في مسابقة الدورى المصري الممتاز بمواجهة المقاولون العرب.



الزمالك يلتقي مع نظيره المقاولون، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة المحلية.



ويدخل الزمالك مباراة اليوم وهو متصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة من أصل 21 مباراة، فيما يتواجد المقاولون في المرتبة السادسة برصيد 34 نقطة، حصيلة 24 مباراة.



ووضحت ملامح التشكيل المتوقع خلال التدريبات النهائية التي خاضها لاعبو الزمالك تحت قيادة السويسري كريستيان جروس، والتي من الممكن أن يبدأ به المباراة اليوم أمام ذئاب الجبل.



تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المقاولون اليوم في الدوري

حرساة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش"



خط الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي الونش "محمدعبدالغني"، حمدي النقاز، عبدالله جمعة.



خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، يوسف أوباما، أحمد مصطفي زيزو، محمود عبد المنعم "كهربا"



خط الهجوم: عمر السعيد.



يذكر أن لقاء الزمالك والمقاولون تأجل أكثر من مرة بسبب انشغال الأبيض بمواجهاته في الكونفدرالية، ليقام اليوم بدلًا من يوم 14 مارس الماضي.