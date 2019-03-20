جامعة كفر الشيخ تستضيف الإعلامية نشوى الحوفي

استضافت، اليوم الأربعاء، جامعة كفر الشيخ، الكاتبة الإعلامية نشوى الحوفي، في حوار مفتوح وندوة لطلاب الجامعة، بقاعة السيمنار بكلية الآداب، وذلك بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة.



وناقشت "الحوفي"، خلال اللقاء، كتابها الأخير "روزنامة.. أوراق من تاريخ عشته وعايشته"، والصادر عن دار نهضة مصر للنشر، والتي شاركت به في معرض القاهرة الدولي للكتاب من عام 2018 الماضي.



كما تحدثت عن كواليس مُشوقة للقاءاتها الصحفية بعدد من القامات الصحفية والسياسية والوطنية على مدار سنوات عملها كصحفية بعدد من الصحف العربية والمصرية، أو من خلال موقعها المجتمعي كعضو بالمجلس القومي للمرأة، أو كمقدمة عدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، بالإضافة إلى كونها مدير النشر الثقافي بدار نهضة مصر.



حضر اللقاء، نواب رئيس جامعة كفر الشيخ، وبعض عمداء الكليات، وأعضاء هيئات التدريس فى جميع كليات الجامعة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية في محافظة كفر الشيخ.



وفي نهاية اللقاء، تم فتح باب المناقشة للطلاب وتوجيه الأسئلة للكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، والإجابة عليها، كما حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع الكاتبة، مُعبرين عن بالغ سعادتهم بزيارتها لجامعة كفر الشيخ.



يُذكر أن، نشوى الحوفي، هي إعلامية وكاتبة صحفية، من مواليد عام 1970م، حصلت على بكالوريوس الإعلام، قسم الراديو، من جامعة القاهرة عام 1991م، وعملت كصحفية ومحررة بعدد من الصحف والمجلات، وتُقدم حاليًا برنامج "سيدتي" والذي يُذاع يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع على شاشة قناة الناس الفضائية.