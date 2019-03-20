موعد مباراة الزمالك اليوم

تقام في السابعة مساء اليوم الأربعاء، مباراة المقاولون العرب والزمالك، على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.



ويأمل ذئاب الجبل في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى، لكن في المقابل سيقاتل لاعبو الأبيض على الفوز للابتعاد بصدارة الدورى عن أقرب منافسيه الأهلى الذى تفصله نقطة واحدة عن التساوى مع الأبيض فى عدد النقاط، خاصة قبل المواجهة التى ستجمعهما يوم 30 من الشهر الجارى فى قمة الدورى الممتاز.



يدخل الزمالك المباراة وفى جعبته 52 نقطة محتلًا صدارة جدول الدورى، بعدما خاض 21 مباراة، فاز فى 16 وتعادل فى 4 وخسر لقاء واحد فقط، وأحرز لاعبوه 48 هدفًا، وسكنت شباكه 18، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 34 نقطة، بعدما خاض الذئاب 24 مباراة حققوا الفوز فى 10، وتعادلوا فى 4، وخسروا 10، وأحرز لاعبوه 31 هدفًا، وسكنت شباكهم 25 هدفًا.



ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالى:



حراسة المرمى: محمود جنش.



خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.



خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما ومحمود كهربا.



خط الهجوم: عمر السعيد.