المشدد 7 سنوات لـ3 متهمين سرقوا سيدة بالإكراه في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 3 متهمين بسرقة سيدة بالإكراه في مدينة نصر، بالسجن المشدد 7 سنوات.



صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان ومحمد الأمير أبو كريشة، وأمانة سر حسن عبدالعزيز ومحمد علاء.



وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمين "إبراهيم. س"، 20 عامًا، عاطل، "محمد. ع أ " 24 عامًا، عامل، "حسام. ح"، 21 عامًا، عامل، بسرقة المبلغ المالي للمجني عليها "جيهان.ع" بالإكراه، فور إبصراها منفردة بالطريق العام فتربصوا لها.



وانطلق أولهم مسرعًا بالدراجة البخارية قيادته منعطفًا نحوها وبادر مرافقه بجذب حقيبتها فتمسكت بها فالتفت بذراعها فسقطت أرضًا، فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، وتمكنا بتلك الطريقة من الاستيلاء على ممتلكاتها.