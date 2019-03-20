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الأربعاء 20/مارس/2019 - 04:25 م

تردد القنوات الناقلة لمباراة zamalek vs el mokawloon اليوم

تردد القنوات الناقلة
dostor.org/2559714

عود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى منافساته المحلية لخوض مباراة هامة وقوية أمام المقاولون العرب، مشاهدة مباراة الزمالك ضد المقاولون من خلال موقع Yalla Shoot Today، على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتترقب الجماهير البيضاء تلك المباراة بفارغ الصبر كونها واحدة من اللقاءات الهامة والمباراة الأخيرة في الدوري قبل خوض القمة المصرية أمام الغريم التقليدي الأهلي في الثلاثين من مارس الجاري.

ويتصدر الزمالك بقيادة المدرب السويسري المخضرم كريستيان جروس جدول ترتي بالدوري المصري برصيد 52 نقطة ويبتعد عن الأهلي الوصيف بفارق نقطة واحدة لكن الأبيض يخوض مباراته الثانية والعشرين هذا الموسم متساويا مع مباريات الأهلي الذي خاض أيضا 22 مباراة.

ويعود نادي الزمالك من مباراة عصيبة أمام نصر حسين داي الجزائري في ختام دور المجموعات في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية حيث انتهت المواجهة بالتعادل السلبي ليحسم القلعة البيضاء تأهله إلى دور الثمانية متصدرا لمجموعته.

واختار جروس لمباراة المقاولون 19 لاعبا، حيث تضم القائمة الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي بعد تواصل إدارة الزمالك مع الاتحاد التونسي لكرة القدم من أجل تواجد الثنائي مع الأبيض خاصة أن منتخب نسور قرطاج في معسكر حاليا من أجل خوض مباراته الأخيرة بالتصفيات الإفريقية يوم السبت المقبل.

وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي:

محمود عبد الرحيم جنش وعماد السيد في حراسة المرمى

محمود علاء - محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش - حازم إمام - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعة في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد عنتر - يوسف أوباما - محمود عبد المنعم كهربا - أحمد سيد زيزو - أيمن حفني في خط الوسط.

المغربي حميد أحداد وعمر السعيد في خط الهجوم.

وبناء على التدريب الأخير للزمالك فإن جروس استقر بشكل كبير على تشكيل القلعة البيضاء لمباراة الذئاب والذي سيكون كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

في خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود علاء – محمود حمدي الونش – حمدي النقاز

في خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود كهربا

في خط الهجوم: حميد أحداد

ويحتل فريق المقاولون تحت القيادة الفنية للمدرب عماد النحاس، المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري العام الممتاز، برصيد 34 نقطة، فالذئاب يأملون في تحقيق الانتصار الذي يقربهم من المربع الذهبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد المقاولون العرب

وتتابعون مباراة المقاولون العرب VS الزمالك في بطولة الدوري عبر قناة On Sport نقل مباشر بجودة عالية بث مباشر الأسطورة من خلال القمر الصناعي نايل سات عبر التردد 10853 h، ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 6 5.

ويمكنكم متابعة المباراة المرتقبة بين Zamlek and Mokawloon عبر قناة Nile Sport على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد 11842 ومعدل الترميز 27500.

موعد مباراة الزمالك VS المقاولون العرب:

يلتقي الزمالك مع المقاولون في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء 20 مارس 2019 بتوقيت أبو ظبي وعمان، الساعة الخامسة مساء بتوقيت المملكة المغربية ونواكشوط، الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والمنامة وجزر القمر.

ولم ينجح ذئاب الجبل في تفادي الخسارة في آخر مباراة خاضها الفريق في بطولة الدوري أمام بيراميدز اف سي، وخسر الزمالك نقطتين في الجولة الماضية حينما تعادل أمام طلائع الجيش بهدفين لمثلهما.

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