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اقتصاد
الأربعاء 20/مارس/2019 - 04:25 م

الأسهم الأمريكية تهبط بالمستهل قبل قرار السياسة النقدية

الأسهم الأمريكية
dostor.org/2559713

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي.

وقاد قطاع المالية خسائر "وول ستريت"، كما تراجع سهم "فيدكس" بأكثر من 5.5% بعد نتائج الأعمال الفصلية المخيبة للآمال.

وينتظر المستثمرون قرار السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي والتوقعات بشأن النمو الاقتصادي والتضخم في وقت لاحق من اليوم.

وفي التطورات التجارية، ذكر تقرير صحفي أمس أن الولايات المتحدة والصين يعتزمان عقد جولة أخرى من المفاوضات الأسبوع المقبل على أمل التوصل لصفقة بنهاية أبريل، في الوقت الذي كشف فيه تقرير لوكالة "بلومبرج" أن المسؤولين الأمريكيين قلقون بشأن رفض بكين تلبية مطالب واشنطن.

و تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2% إلى 25829.2 نقطة.

كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2% إلى 2827.9 نقطة، وهبط "ناسداك" بنحو 0.1% إلى 77609.1 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية هامشيًا بنحو 0.06% إلى 96.444.

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