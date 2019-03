تردد قناة on sport HD الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون اليوم

أصبحت قناة أون سبورت من أهم القنوات الرياضية على الساحة العربية، وقد نجح ON Sport في جذب الكثير من عشاق الرياضة، وكرة القدم بصفة خاصة من خلال الكثير من البرامج والأحداث الرياضية الهامة على مدار 24 ساعة.



تردد قناة أون سبورت 2019

أصبح تردد قناة اون سبورت الجديد على النايل سات “ON Sport HD” من أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، وقد حصلت اون سبورت على حقوق نقل مباريات الدوري المصري وكأس مصر من خلال تغطية متميزة لكافة المباريات، حيث تقوم ON Sport HD بعمل تغطية لكافة المباريات، وهو الأمر الذي ينال إعجاب الجميع.



تردد أون سبورت المفتوحة

تعمل قناة اون سبورت في نقل كافة الأحداث الرياضية الكبري في مصر والعالم، وكذلك نقل عدد من مباريات الفرق والمنتخبات العربية عبر قنواتها بشكل مميز، ويتم بث تردد قناة أون سبورت من خلال صيغة HD&SD لضمان ضبط تردد قناة ON Sport من خلال جميع أجهزة الاستقبال.



وتضمن مجموعة قنوات أون سبورت مجموعة مميزة من ألمع نجوم الرياضة المصرية في كافة المجالات لتغطية الأحداث الرياضية بشكل مميز، حيث يضم فريق عمل القناة كلا من: الكابتن أحمد شوبير وسيف زاهر وكريم خطاب، وغيرهم من النجوم المحببة لجميع عشاق الرياضة المصرية والعربية.