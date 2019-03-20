القاهرة : الأربعاء 20 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
رياضة
الأربعاء 20/مارس/2019 - 04:23 م

تردد قناة on sport HD الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون اليوم

تردد قناة on sport
dostor.org/2559709

أصبحت قناة أون سبورت من أهم القنوات الرياضية على الساحة العربية، وقد نجح ON Sport في جذب الكثير من عشاق الرياضة، وكرة القدم بصفة خاصة من خلال الكثير من البرامج والأحداث الرياضية الهامة على مدار 24 ساعة.

تردد قناة أون سبورت 2019
أصبح تردد قناة اون سبورت الجديد على النايل سات “ON Sport HD” من أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، وقد حصلت اون سبورت على حقوق نقل مباريات الدوري المصري وكأس مصر من خلال تغطية متميزة لكافة المباريات، حيث تقوم ON Sport HD بعمل تغطية لكافة المباريات، وهو الأمر الذي ينال إعجاب الجميع.

تردد أون سبورت المفتوحة
تعمل قناة اون سبورت في نقل كافة الأحداث الرياضية الكبري في مصر والعالم، وكذلك نقل عدد من مباريات الفرق والمنتخبات العربية عبر قنواتها بشكل مميز، ويتم بث تردد قناة أون سبورت من خلال صيغة HD&SD لضمان ضبط تردد قناة ON Sport من خلال جميع أجهزة الاستقبال.

وتضمن مجموعة قنوات أون سبورت مجموعة مميزة من ألمع نجوم الرياضة المصرية في كافة المجالات لتغطية الأحداث الرياضية بشكل مميز، حيث يضم فريق عمل القناة كلا من: الكابتن أحمد شوبير وسيف زاهر وكريم خطاب، وغيرهم من النجوم المحببة لجميع عشاق الرياضة المصرية والعربية.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟

منذ أقل من شهر

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ أقل من شهر

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ شهر

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ شهر

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ شهر

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

الآن

إحالة 11 متهمًا بمحاولة اغتيال مدير أمن الاسكندرية لجنايات أمن الدولة

تباين أداء مؤشرات البورصة عند الإغلاق.. والمؤشر الرئيسى يصعد

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يوليو 2019

عبدالعال: التعديلات الدستورية واضحة ومحددة بخلاف الماضي

ads
الأكثر قراءة

تحقيقات "مذبحة أوسيم" تستغرق 28 ساعة.. قوة الشرطة والشهود يروون التفاصيل.. صور

وزير البترول يصدر حركة تنقلات جديدة بالشركات

الأرصاد: غدًا طقس دافئ.. والقاهرة 25 درجة

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

ألبومات الصور

شاروبيم يعقد اجتماعا مع الشركة الفرنسية المنفذة لمترو الأنفاق

انطلاق فعاليات "نعم مصر" بمطروح

بالصور.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" فى أسوان

"مياه الشرب" تجري استطلاعًا لبحث شكاوى أهالي الإسكندرية

رياضة

القنوات الناقلة لاذاعة قرعة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية 2019

موعد إذاعة قرعة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية 2019 اليوم

تشكيل الزمالك المتوقع في مباراته اليوم ضد المقاولون العرب

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

تحقيقات "مذبحة أوسيم" تستغرق 28 ساعة.. قوة الشرطة والشهود يروون التفاصيل.. صور

وزير البترول يصدر حركة تنقلات جديدة بالشركات

الأرصاد: غدًا طقس دافئ.. والقاهرة 25 درجة

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

كشكول

"التعليم" تكرم الطلاب الفائزين بمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى بجامعة الدول العربية

النقيب: لابد من توفيرعاملين مدربين على عملية الحقن

عصمت: 25٪ من السرنجات يعاد استخدامها مرة آخرى في مصر

بروتوكول تعاون لتعميم استخدام أول حقنة مصرية آمنه بتكنولوجيا أمريكية

حسام عبد الغفار: المستشفيات الجامعية تغطي 40% من الخدمة الصحية فى مصر

الأمصار

تصريحات وزير الخارجية المصري بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية

فرنسا تحظر 4 جمعيات متطرفة إحداهم تابعة لحزب الله الإرهابي

أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية إسبانيا الأوضاع في الشرق الأوسط

بريطانيا تطالب بتأجيل "البريكست".. وتحدد موعدا جديدا

يورجن كلوب يوجه رسالة خطيرة لمحمد صلاح: تعلم من ماني

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

اجمل الصور عن عيد الام 2019

صور عيد الام فيس بوك

7 كلمات ممنوعة على ميجان ماركل وكيت ميدلتون

مباريات
الصحة

دراسة: تناول المشروبات الساخنة للغاية يسبب سرطان المريء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎