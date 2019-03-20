القاهرة : الأربعاء 20 مارس 2019
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سياسي
الأربعاء 20/مارس/2019 - 04:22 م

السفير السعودي من الأعلى للإعلام: لا مصالحة مع قطر

السفير السعودي من
وليد صلاح
dostor.org/2559706

أكد السفير أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة خلال زيارته للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، أنه لا صحة لأي حديث حول وجود تقارب أو إشارات مصالحة مع دولة قطر، وأن تحالف رباعي المقاطعة ممثلا في بلاده والإمارات ومصر والبحرين يواجه إعلام الإرهاب بذكاء شديد.

وقال النقلي إن هناك تنسيق يومي يتضاعف عند وجود أي تطورات أو مستجدات في هذا الموضوع، حيث يلتقي وزراء خارجية الدول الأربع لبحثه، بالإضافة إلى التشاور المستمر بين قادة دول التحالف والمقاطعة، والموقف واضح لأنه جاء كرد فعل للتجاوزات القطرية ولا يوجد أي تغيير حاليا لأن الموقف القطري لم يتغير وبالتالي فإن أسباب المقاطعة ما زالت قائمة.

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