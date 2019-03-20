السجن 10 أعوام لمدير مشروعات محافظة القاهرة في "الرشوة"

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، بمعاقبة مدير المشروعات بمحافظة القاهرة الأسبق، بالسجن 10 أعوام، بتهمة تلقي رشوة 20 ألف جنيه، مقابل اعتماد المستخلصات المالية.



وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت المتهم "وحيد. ف" 49 سنة، لمحكمة الجنايات؛ لأنه بصفته موظفًا عموميًا رئيس اللجنة الفنية المختصة بالإشراف على إدارة الجراجين رقمى 1،2 التابعين لديوان محافظة القاهرة، طلب وأخذ لنفسه مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من "عماد. ا" مبلغ 20 ألف جنيه، مقابل اعتماد المستخلصات المالية المستحقة عن أعمال الإدارة التي تباشرها شركة الأخير لجراجي المحافظة.