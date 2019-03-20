شاروبيم يعقد اجتماعا مع الشركة الفرنسية المنفذة لمترو الأنفاق

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اجتماعا عصر اليوم الأربعاء، بعدد من مسئولي الهيئة القومية للأنفاق، وأساتذة مركز الاستشارات والبحوث بكلية الهندسة جامعة المنصورة، وخبراء شركة سيسترا الفرنسية المسئولة عن إعداد الدراسات الفنية لمترو المنصورة.



في بداية الاجتماع اقترح محافظ الدقهلية إعداد فيلم تسجيلي يتضمن نتائج الدراسات التي أجرتها الشركة الفرنسية، والتكلفة الكلية للمشروع للعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي مشروعات محافظة الدقهلية اهتماما كبيرا.



استعرض الاجتماع التعديلات التي أجرتها الشركة الفرنسية على مقترحاتها السابقة، وعرضت عدد من المقترحات الجديدة تتضمن الخطوط المقترحة للمترو، على أن يتم الاختيار من بينها لحل الأزمة التي تعاني منها مدينة المنصورة، وأصبحت مصدر شكوى أبناء المدينة والمترددين عليها، وكذلك مراعاة التكلفة الإجمالية للمقترح الذي سيتم الموافقة على تنفيذه بصفة نهائية.