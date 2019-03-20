"دور المرأة في أفريقيا" بمكتبة القاهرة الكبري 27 مارس الجاري

تحت عنوان "دور المرأة في أفريقيا" تعقد حلقة نقاشية بمكتبة القاهرة الكبري٬ في مقرها الكائن بالزمالك٬ وذلك في تمام السادسة من مساء الأربعاء 27 مارس الجاري.



ويشارك في الندوة كلا من: الدكتورة سحر إبراهيم٬ والدكتور سيد مكاوي ذكي، ويدير اللقاء مدير المكتبة٬ ياسر مصطفي عثمان.



يذكر أن مصر كانت قد عقدت العام الماضي٬ مؤتمر إفريقيا 2018 لمناقشة قضايا المرأة وقصص نجاحها لخلق حلقة وصل بين الدول الإفريقية وبعضها من جهة وبين الدول الإفريقية والعالم من جهة أخرى، والذي يؤدى بدوره إلى التعاون فى جميع المجالات من صحة وتعليم واقتصاد وثقافة، ولأن مصر لديها الإمكانيات لتكون دائما حلقة الوصل بين دول أفريقيا فهي أيضا ستلعب دورا قويا وكبيرا خلال رئاسة الاتحاد الإفريقي.