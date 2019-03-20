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الأربعاء 20/مارس/2019 - 04:18 م

غدًا.. قطع مياه الشرب عن 4 قرى تابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ

غدًا.. قطع مياه الشرب
مصطفى عنز
dostor.org/2559698

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان محمد مبروك، رئيس المركز والمدينة، عن قطع مياه الشرب عن 4 قرى تابعة لمركز بيلا، غدا الخميس، نظرا لأعمال الصيانة الضرورية، بمحطة المياه.

وقالت الوحدة المحلية، فى بيان لها، إنه سيتم قطع المياه، عن قرى "الجرايدة، والحوة، والشطوط، وروس الفرخ"، وذلك من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الرابعة عصرا من ذات اليوم، ولمدة 7 ساعات متواصلة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا.

وأهابت الوحدة المحلية، بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمطاعم، والمستشفيات، والمساجد، تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة، حتى عودة المياه إلى طبيعتها مرة أخرى.

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