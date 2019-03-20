مناقشة رواية "عوليس" بمركز الجزويت بالإسكندرية الإثنين المقبل

ضمن فعاليات نادي كتاب مركز الجزويت الثقافي بالأسكندرية٬ تعقد في السادسة والنصف من مساء الأثنين 25 مارس الجاري٬ ندوة لمناقشة رواية "عوليس" للكاتب الأيرلندي جيمس جويس (1882- 1941) من أشهر أعماله: صورة الفنان في شبابه، ناس من دبلن، جزر القمر، سهر فنيجان 1939، وهي عمله الأخير الذي أمضى في كتابته 17 عام، ومسرحيتي د. ستيفن، ومنفيون. يقدم "عوليس" الكاتب محمود راضي، يعقب ذلك مناقشات ومداخلات القراء والحضور.



يذكر أن "عوليس" صدرت للمرة الأولي 1922 أمضى سبع سنين في كتابة هذه الرواية المثيرة للجدل، ومنعت في البداية في الولايات المتحدة وبريطانيا، نشرت للمرة الأولى على حلقات في جريدة "ذا ليتل ريفيو" الأمريكية، ثم نشرت ككتاب في باريس، تسجل الرواية خط سير ليوبولد بلوم في مدينة دبلن خلال يوم عادي هو 16 يونيو 1904.



ونُشرت أول ترجمة عربية للرواية في الذكرى المئوية لمولد جويس عام 1982، وقد أنجزها الدكتور طه محمود طه، أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة عين شمس، والذي أمضى في ترجمتها 20 عامًا.